Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- 115 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Tuyển dụng – đào tạo nhân sự (tối thiểu 1 người hoạt động mới/tháng)
Tuyển dụng – đào tạo
Học khóa kỹ năng 3 ngày/tháng (online hoặc ofline)
Hỗ trợ tư vấn viên học kỹ năng và kiến thức sản phẩm tốt
Tổ chức các chương trình GP (hội thảo nhóm)
Tổ chức
Bán hàng cá nhân (tối thiểu 1 HĐ 15tr/tháng)
Bán hàng cá nhân
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ CĐ/ĐH
Có kinh nghiệm quản lý hoặc tương đương
Từ 25 tuổi dến 45 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc đảm bảo 8tr/tháng (tối đa 3 tháng)
Lương chính thức đảm bảo 10tr/tháng (xét tăng lương 3 tháng 1 lần, tối thiểu tăng 1 triệu/lần xét)
Lương chính thức đảm bảo 10tr/tháng (xét tăng lương 3 tháng 1 lần, tối thiểu tăng 1 triệu/lần xét)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
