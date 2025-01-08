Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 115 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tuyển dụng – đào tạo nhân sự (tối thiểu 1 người hoạt động mới/tháng)

Tuyển dụng – đào tạo

Học khóa kỹ năng 3 ngày/tháng (online hoặc ofline)

Hỗ trợ tư vấn viên học kỹ năng và kiến thức sản phẩm tốt

Tổ chức các chương trình GP (hội thảo nhóm)

Tổ chức

Bán hàng cá nhân (tối thiểu 1 HĐ 15tr/tháng)

Bán hàng cá nhân

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ CĐ/ĐH

Có trách nhiệm trong công việc

Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân

Thái độ cầu tiến.

Có kinh nghiệm quản lý hoặc tương đương

Từ 25 tuổi dến 45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc đảm bảo 8tr/tháng (tối đa 3 tháng)

thử việc

8tr/tháng

Lương chính thức đảm bảo 10tr/tháng (xét tăng lương 3 tháng 1 lần, tối thiểu tăng 1 triệu/lần xét)

chính thức

10tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

