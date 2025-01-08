Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 115 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tuyển dụng – đào tạo nhân sự (tối thiểu 1 người hoạt động mới/tháng)
Tuyển dụng – đào tạo
Học khóa kỹ năng 3 ngày/tháng (online hoặc ofline)
Hỗ trợ tư vấn viên học kỹ năng và kiến thức sản phẩm tốt
Tổ chức các chương trình GP (hội thảo nhóm)
Tổ chức
Bán hàng cá nhân (tối thiểu 1 HĐ 15tr/tháng)
Bán hàng cá nhân

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ CĐ/ĐH
Có trách nhiệm trong công việc
Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân
Thái độ cầu tiến.
Có kinh nghiệm quản lý hoặc tương đương
Từ 25 tuổi dến 45 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc đảm bảo 8tr/tháng (tối đa 3 tháng)
thử việc
8tr/tháng
Lương chính thức đảm bảo 10tr/tháng (xét tăng lương 3 tháng 1 lần, tối thiểu tăng 1 triệu/lần xét)
chính thức
10tr/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 25 TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

