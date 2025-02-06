Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Phường 8,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng; tìm hiểu thị trường và khách hàng tiềm năng.
Tuyển dụng, hướng dẫn, phân công và hỗ trợ cộng tác viên Kinh doanh.
Tư vấn trực tiếp các khóa học tới khách hàng, qua điện thoại và fanpage.
Đón tiếp, tư vấn, hướng dẫn phụ huynh và học viên làm các thủ tục kiểm tra trình độ, nhập học tại Trung tâm.
Hợp tác, hỗ trợ với các phòng ban khác của Công ty trong các công tác marketing, quảng bá hình ảnh và quảng cáo dịch vụ tới khách hàng.
Làm việc chặt chẽ với phòng Đào tạo nhằm đảm bảo công tác tổ chức lớp học và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Hoàn thành các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý và Ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục tốt; có kinh nghiệm giao tiếp với khách hàng lẻ; các tổ chức, cá nhân hợp tác.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực chiến Sales, thị trường hoặc làm việc tại các Trung tâm Anh ngữ.
Quản lý thời gian, quản lý công việc tốt.
Linh hoạt, nhạy bén, tinh tế trong giải quyết công việc, có tinh thần cầu tiến và đóng góp.
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực; tinh thần trách nhiệm cao với các mục tiêu kinh doanh.
Có thể làm việc các khung giờ 17:00 - 19:30 từ thứ 3 đến thứ 6 và 08:00 - 19:00 Thứ 7 và CN.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thoả thuận. Có thoả thuận hoa hồng theo chỉ tiêu doanh số.
Được làm việc trong môi trường năng động và hiện đại.
BHXH, BHYT, BHTN.
Team building & company trip

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1A/1 Phù Đổng Thiên Vương, P8, Đà Lạt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

