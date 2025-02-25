Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 39 Mai Hắc Đế, Phường 6,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn chào bán các sản phẩm BĐS thị trường Đà Lạt (đất nền, nhà phố, biệt thự, khách sạn,...)
- Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.
- Hỗ trợ khách hàng các bước để hoàn thành giao dịch mua bán BĐS.
- Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20 - 30 tuổi
-Có bằng Trung Cấp trở lên là một điểm cộng.
- Biết sử dụng máy tính, phần mềm word, excel, internet, email, các kênh mạng xã hội (fb, zalo, website,...).
- Đam mê kinh doanh, yêu thích nghề môi giới BĐS.
- Trung thực, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm tốt, tính kỷ luật cao.
- Có kinh nghiệm về BĐS là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG THƯỞNG XỨNG ĐÁNG
- Nếu làm việc nghiêm túc thu nhập không dưới 50 triệu/tháng
- Được hưởng chính sách hoa hồng bán hàng cao, hưởng chương trình thi đua, thưởng nóng hấp dẫn.
Chế độ phúc lợi:
- Được hướng dẫn tận tình, đào tạo kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn trong quá trình làm việc.
- Nguồn sản phẩm công ty cực kỳ chất lượng, luôn được cập nhật hằng ngày, đa dạng bao quát thị trường
- Được hỗ trợ data, hỗ trợ công cụ và trợ cấp chi phí đăng tin quảng cáo bán hàng,...
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, gắn kết, đồng nghiệp hỗ trợ tận tình,
- Có lộ trình nâng bậc hoa hồng và thăng tiến gắn bó lâu dài.
- Được hưởng các phúc lợi khác (thưởng lễ, thưởng quý, party,team building,...) theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes

Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 39 Mai Hắc Đế, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

