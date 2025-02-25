Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - 39 Mai Hắc Đế, Phường 6,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn chào bán các sản phẩm BĐS thị trường Đà Lạt (đất nền, nhà phố, biệt thự, khách sạn,...)

- Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.

- Hỗ trợ khách hàng các bước để hoàn thành giao dịch mua bán BĐS.

- Chăm sóc khách hàng sau bán và tạo mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

-Có bằng Trung Cấp trở lên là một điểm cộng.

- Biết sử dụng máy tính, phần mềm word, excel, internet, email, các kênh mạng xã hội (fb, zalo, website,...).

- Đam mê kinh doanh, yêu thích nghề môi giới BĐS.

- Trung thực, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm tốt, tính kỷ luật cao.

- Có kinh nghiệm về BĐS là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG THƯỞNG XỨNG ĐÁNG

- Nếu làm việc nghiêm túc thu nhập không dưới 50 triệu/tháng

- Được hưởng chính sách hoa hồng bán hàng cao, hưởng chương trình thi đua, thưởng nóng hấp dẫn.

Chế độ phúc lợi:

- Được hướng dẫn tận tình, đào tạo kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn trong quá trình làm việc.

- Nguồn sản phẩm công ty cực kỳ chất lượng, luôn được cập nhật hằng ngày, đa dạng bao quát thị trường

- Được hỗ trợ data, hỗ trợ công cụ và trợ cấp chi phí đăng tin quảng cáo bán hàng,...

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, gắn kết, đồng nghiệp hỗ trợ tận tình,

- Có lộ trình nâng bậc hoa hồng và thăng tiến gắn bó lâu dài.

- Được hưởng các phúc lợi khác (thưởng lễ, thưởng quý, party,team building,...) theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bất Động Sản Đà Lạt Homes

