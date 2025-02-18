Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 49 Sào Nam, Phường 11,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Công tác kinh doanh:
- Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tham gia giao dịch, soạn thảo hợp đồng mua bán với khách hàng
- Giải quyết các vấn đề và thông tin qua lại giữa khách hàng và công ty.
- Thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng; thiết lập, duy trì, phát triển mối quan hệ khách hàng trước và sau khi bán hàng
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lập ngân sách cho kế hoạch tài chính kinh doanh toàn công ty.
- Xây dựng kế hoạch, cùng phòng ban liên quan triển khai các hoạt động nội bộ
- Kiểm tra giám sát hoạt động của nhóm kinh doanh.
Công tác Marketing:
- Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng chiến lược và chiến dịch Marketing nhằm:
+ Củng cố và xây dựng thương hiệu Công ty
+ Xây dựng, triển khai, giám sát hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh marketing online (Facebook ads, Google Ads, YouTube, Tiktok, Zalo, ...) phù hợp với kế hoạch Marketing của công ty.
+ Sáng tạo, tối ưu hóa quảng cáo, tìm kiếm và phát triển khách hàng nội địa, quốc tế tiềm năng.
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh hoặc các ngành nghề có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong sale marketing, hiểu biết về các công cụ Digital Marketing.
- Am hiểu về chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng.
- Có khả năng xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
- Kỹ năng phân tích, báo cáo doanh số, dự báo thị trường.
- Hiểu biết về các nền tảng truyền thông xã hội, dựng video và thiết kế hình ảnh là một lợi thế.
- Tiếng Anh thành thạo
- Chính trực, chủ động, thái độ cầu tiến. Sẵn sàng học hỏi kiến thức mới
- Biết sử dụng các phần mềm Canva, AI,..
- Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu (Power BI, Access) là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13-15 triệu
- Thưởng lương tháng 13, Thưởng theo kết quả kinh doanh hàng năm.
- Đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết theo luật lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng. Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, Team Building, Gala Dinner.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY GIỐNG CAO NGUYÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 49 Sào Nam, P11, Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

