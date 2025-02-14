Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Và Thiết Bị Logipack làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

I-Quyền lợi

- Lương căn bản + phụ cấp: theo thỏa thuận từ 10-25tr/tháng hoặc hơn theo năng lực

- Phụ cấp bán hàng + hoa hồng bán hàng: theo chính sách công ty

- Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước

- Được hướng dẫn nghiệp vụ liên quan ngành kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ.

- Được hỗ trợ trang thiết bị căn bản phục vụ cho công việc

- Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển năng lực theo khả năng từng cá nhân

II-Mô tả công việc:

- Vị trí công việc: Nhân viên kinh doanh

- Sản phẩm kinh doanh: Sản phẩm nhựa công nghiệp (Pallet nhựa, Màng PE, Xe Nâng tay, Màng bọc thực phẩm, …)

- Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.

- Chịu trách nhiệm bán hàng và phát triển khách hàng mới ở địa bàn/khu vực được giao

- Chủ động và không ngừng tìm giải pháp mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh

- Kết hợp với các bộ phận khác để cùng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quy trình bán hàng

- Chăm sóc và quản lý khách hàng duy trì việc bán hàng và thương hiệu sản phẩm.

- Thực hiện báo cáo kinh doanh hàng tuần/hàng tháng/hàng quý gửi Quản lý và ban lãnh đạo