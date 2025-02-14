Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Và Thiết Bị Logipack làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Và Thiết Bị Logipack
- Hồ Chí Minh: Lầu 07, Số 05, đường Đống Đa, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
I-Quyền lợi
- Lương căn bản + phụ cấp: theo thỏa thuận từ 10-25tr/tháng hoặc hơn theo năng lực
- Phụ cấp bán hàng + hoa hồng bán hàng: theo chính sách công ty
- Các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của nhà nước
- Được hướng dẫn nghiệp vụ liên quan ngành kinh doanh và sản phẩm/dịch vụ.
- Được hỗ trợ trang thiết bị căn bản phục vụ cho công việc
- Được làm việc trong môi trường năng động, phát triển năng lực theo khả năng từng cá nhân
II-Mô tả công việc:
- Vị trí công việc: Nhân viên kinh doanh
- Sản phẩm kinh doanh: Sản phẩm nhựa công nghiệp (Pallet nhựa, Màng PE, Xe Nâng tay, Màng bọc thực phẩm, …)
- Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
- Chịu trách nhiệm bán hàng và phát triển khách hàng mới ở địa bàn/khu vực được giao
- Chủ động và không ngừng tìm giải pháp mới để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh
- Kết hợp với các bộ phận khác để cùng xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quy trình bán hàng
- Chăm sóc và quản lý khách hàng duy trì việc bán hàng và thương hiệu sản phẩm.
- Thực hiện báo cáo kinh doanh hàng tuần/hàng tháng/hàng quý gửi Quản lý và ban lãnh đạo
