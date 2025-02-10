Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam) làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam)
- Đắk Lắk: thỏa thuận (Lương cứng + hoa hồng). Thu nhập từ 20 triệu/ tháng Thưởng nóng, thưởng Tết, Lương tháng 13, thưởng doanh số cá nhân Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, gặp gỡ trực tiếp, mạng xã hội
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả định kỳ
Hỗ trợ các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm trong ngành thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Bảo vệ thực vật, nông học, trồng trọt, khoa học cây trồng...
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Chủ động, năng động và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Tại Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam)
