Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam) làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam)

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: thỏa thuận (Lương cứng + hoa hồng). Thu nhập từ 20 triệu/ tháng Thưởng nóng, thưởng Tết, Lương tháng 13, thưởng doanh số cá nhân Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Xét tăng lương định kỳ dựa trên kết quả công việc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh như telesales, gặp gỡ trực tiếp, mạng xã hội
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
Lập kế hoạch bán hàng và báo cáo kết quả định kỳ
Hỗ trợ các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 22-35 tuổi
Có 2 năm kinh nghiệm trong ngành thuốc bảo vệ thực vật, phân bón
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Bảo vệ thực vật, nông học, trồng trọt, khoa học cây trồng...
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Chủ động, năng động và có tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Brightmart Cropscience (Việt Nam)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 23, đường Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

