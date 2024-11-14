Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kỹ sư cơ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 100 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thường xuyên kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, thiết bị điện lạnh.
Tháo dỡ bộ phận gặp trục trặc và tiến hành kiểm tra chi tiết.
Sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị lỗi.
Thu hồi gas lạnh (chất làm lạnh) ra khỏi hệ thống lạnh.
Lắp đặt mạng điện để kết nối các thành phần với nguồn điện.
Hàn lại các kết nối bị rò rỉ.
Công việc cụ thể trao đổi qua phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các khách sạn, khu nghỉ mát từ 3 sao trở lên
Có tinh thần cầu tiến.
Trung thực, năng động
Am hiểu vận hành sửa chửa thiết bị điện lạnh.
Nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, có thể làm việc theo ca.

Tại Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng và nâng cao kinh nghiệm làm việc.
Mức lương theo năng lực và kinh nghiệm công việc.
Thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13 và các phúc lợi khác.
Đươc tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật Lao Động.
Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang

Công ty TNHH Queen Ann Nha Trang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 100 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

