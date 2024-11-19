Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH

Công nghệ thông tin khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ thông tin khác Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 134 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ thông tin khác Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lắp ráp, cài đặt, kiểm tra các thiết bị tin học, điện tử tại siêu thị gồm: máy tính, thiết bị văn phòng (máy in, máy photo, máy fax), điện thoại, camera, máy chấm công, thiết bị mạng...
- Tư vấn các giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.
- Tham gia giao, lắp, cài đặt thiết bị và các thủ tục giao nhận, thanh toán tại địa chỉ khách hàng.
- Thực hiện các công việc kỹ thuật khác.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam dưới 35 tuổi
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, CNTT.
- Hiểu biết tốt về các thiết bị IT, Điện tử, Các thiết bị tin học
- Chịu được áp lực công việc, không ngại đi lại
- Sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp thân thiện, cởi mở
- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty
- Được hưởng lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh
- Được thưởng các ngày lễ, tết
- Được đào tạo trong quá trình làm việc tại Công ty
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 152-154 đường Trần Duy Hưng, tổ 12, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

