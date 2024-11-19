Tuyển Công nghệ thông tin khác CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 134 Thái Hà, Đống Đa

- Lắp ráp, cài đặt, kiểm tra các thiết bị tin học, điện tử tại siêu thị gồm: máy tính, thiết bị văn phòng (máy in, máy photo, máy fax), điện thoại, camera, máy chấm công, thiết bị mạng...

- Tư vấn các giải pháp, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.

- Tham gia giao, lắp, cài đặt thiết bị và các thủ tục giao nhận, thanh toán tại địa chỉ khách hàng.

- Thực hiện các công việc kỹ thuật khác.

- Nam dưới 35 tuổi

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, CNTT.

- Hiểu biết tốt về các thiết bị IT, Điện tử, Các thiết bị tin học

- Chịu được áp lực công việc, không ngại đi lại

- Sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp thân thiện, cởi mở

- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ PHÚC ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty

- Được hưởng lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh

- Được thưởng các ngày lễ, tết

- Được đào tạo trong quá trình làm việc tại Công ty

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến

