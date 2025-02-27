Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Giám sát quá trình thi công tại hiện trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động cho các hạng mục kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống điện và nước.

Đọc và phân tích bản vẽ thi công, triển khai chính xác đến các đội thi công.

Kiểm tra, xử lý và báo cáo các vấn đề kỹ thuật cơ bản liên quan đến hệ thống điện, nước tại công trình.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thầu) để giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Lập báo cáo tiến độ công việc và cập nhật tình hình dự án cho quản lý.

Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản của hệ thống M&E và quy định pháp luật.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Điện, Cấp thoát nước hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công (ưu tiên ứng viên từng làm việc tại các công trình ở Hà Nội).

Thành thạo đọc và phân tích bản vẽ thi công.

Hiểu biết cơ bản về hệ thống M&E (điện, nước) trong xây dựng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc và khả năng làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel); biết AutoCAD là một lợi thế.

Sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc tại công trường và đi công tác ngắn ngày nếu cần.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-14 triệu VND/tháng (tùy theo kinh nghiệm và năng lực).

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIẢI TRÍ ĐẠI DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin