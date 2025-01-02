Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

*** Ứng viên đạt yêu cầu sẽ tham gia chương trình đào tạo của công ty để thực hiện việc vận hành Cáp treo tại Dự án Cáp treo Hương Bình nối liền 2 thành phố Hà Nội (Mỹ Đức) & Hòa Bình (Lạc Thủy). Cụ thể:

- Vận hành hệ thống cáp treo theo tiêu chuẩn vận hành (SOP), các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động của hệ thống cáp treo;

- Thực hiện công việc vận hành, bảo trì, bão dưỡng theo kế hoạch định kỳ cho các máy móc, cabin, thiết bị thuộc hệ thống phục vụ cho hoạt động của cáp treo và vận hành hệ thống cáp treo

- Thực hiện sửa chữa, xử lý các sự cố theo tiêu chuẩn vận hành (SOP); Xử lý sự cố thiết bị xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống;

- Hỗ trợ đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị.

- Báo cáo công việc thực hiện cho cấp quản lý

- Hỗ trợ thực hiện và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC

*Địa điểm làm việc: Di chuyển cáp treo luân phiên giữa 2 đầu Cáp treo Hương Bình.

- Đầu HN: Mỹ Đức, Hà Nội (gần Chùa Hương)

- Đầu Hòa Bình: Lạc Thủy, Hòa Bình (gần Hà Nam)