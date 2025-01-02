Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
- Hà Nam: Lạc Thủy, Hòa Bình (gần Phủ Lý, Hà Nam), Thành phố Hòa Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
*** Ứng viên đạt yêu cầu sẽ tham gia chương trình đào tạo của công ty để thực hiện việc vận hành Cáp treo tại Dự án Cáp treo Hương Bình nối liền 2 thành phố Hà Nội (Mỹ Đức) & Hòa Bình (Lạc Thủy). Cụ thể:
- Vận hành hệ thống cáp treo theo tiêu chuẩn vận hành (SOP), các thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động của hệ thống cáp treo;
- Thực hiện công việc vận hành, bảo trì, bão dưỡng theo kế hoạch định kỳ cho các máy móc, cabin, thiết bị thuộc hệ thống phục vụ cho hoạt động của cáp treo và vận hành hệ thống cáp treo
- Thực hiện sửa chữa, xử lý các sự cố theo tiêu chuẩn vận hành (SOP); Xử lý sự cố thiết bị xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống;
- Hỗ trợ đề xuất mua sắm vật tư, thiết bị.
- Báo cáo công việc thực hiện cho cấp quản lý
- Hỗ trợ thực hiện và đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC
*Địa điểm làm việc: Di chuyển cáp treo luân phiên giữa 2 đầu Cáp treo Hương Bình.
- Đầu HN: Mỹ Đức, Hà Nội (gần Chùa Hương)
- Đầu Hòa Bình: Lạc Thủy, Hòa Bình (gần Hà Nam)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thái Bình Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
