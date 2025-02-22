Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8

- 147

- 147bis Hai Bà Trưng

- Phường Võ Thị Sáu

- Quận 3

- TP Hồ Chí Minh., Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

● Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công kiến trúc, điện nước và nội thất.
● Phối hợp với khách hàng và trưởng nhóm để triển khai bản vẽ thi công
● Kiểm soát chất lượng , kỹ thuật thi công
● Các công việc khác liên quan đến chuyên môn hoăc theo yêu cầu của Trưởng/Phó/Phụ trách phòng và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học mỹ thuật CN, Kiến trúc, Xây Dựng, Nông Lâm Nghiệp ...chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc, công trình và các ngành khác liên quan.
• Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 3 năm cho các dạng công trình: Biệt thự, villa, nhà ở, căn hộ chung cư cao cấp, nhà hàng, khách sạn...
• Hiểu rõ nội dung công việc, tiến độ, tài liệu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế nội thất.
• Thành thạo các phần mềm Office, CAD và các phần mềm triển khai cần thiết khác.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, giải quyết vấn đề.
• Khả năng đưa ra các biện pháp thi công phù hợp.
• Chịu áp lực công việc, hòa đồng, nhiệt tình, có tinh thần gắn kết tốt.

Tại Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: từ 12 đến 25 triệu + sản lượng theo kết quả kinh doanh
• Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức, lương tháng 13, nghỉ lễ, nghỉ phép ....
• Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty.
• Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam

Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Lancaster, 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-12-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job318701
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 26 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AI XTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 26 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRỌNG TECH
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD
Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ATG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ATG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ LỢI
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG NAM TRƯỜNG SƠN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG QUỐC TẾ HOÀNG THÀNH
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SMYOU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SMYOU
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Phong Cách Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công Ty TNHH Phong Cách Xanh
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY SONGLIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY SONGLIM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SANITEC VIỆT NAM
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NGUYỄN KHÁNH PHÁT
7 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP TMDV TAHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CP TMDV TAHICO
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT TÍN THÀNH PHÁT
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SX HIỆP PHƯỚC THÀNH
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN PROMAN
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE làm việc tại Bình Thuận thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ IMAXCARE
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Vật Liệu SBC Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Vật Liệu SBC Sài Gòn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢ LỢI
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JUST PLAY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Kyowakiden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kyowakiden Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm