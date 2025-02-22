Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8 - 147 - 147bis Hai Bà Trưng - Phường Võ Thị Sáu - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh., Quận 3, Quận 3

● Triển khai hồ sơ kỹ thuật thi công kiến trúc, điện nước và nội thất.

● Phối hợp với khách hàng và trưởng nhóm để triển khai bản vẽ thi công

● Kiểm soát chất lượng , kỹ thuật thi công

● Các công việc khác liên quan đến chuyên môn hoăc theo yêu cầu của Trưởng/Phó/Phụ trách phòng và Ban Lãnh đạo Công ty.

• Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học mỹ thuật CN, Kiến trúc, Xây Dựng, Nông Lâm Nghiệp ...chuyên ngành thiết kế nội thất, kiến trúc, công trình và các ngành khác liên quan.

• Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 3 năm cho các dạng công trình: Biệt thự, villa, nhà ở, căn hộ chung cư cao cấp, nhà hàng, khách sạn...

• Hiểu rõ nội dung công việc, tiến độ, tài liệu kỹ thuật và bản vẽ thiết kế nội thất.

• Thành thạo các phần mềm Office, CAD và các phần mềm triển khai cần thiết khác.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, giải quyết vấn đề.

• Khả năng đưa ra các biện pháp thi công phù hợp.

• Chịu áp lực công việc, hòa đồng, nhiệt tình, có tinh thần gắn kết tốt.

Tại Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: từ 12 đến 25 triệu + sản lượng theo kết quả kinh doanh

• Đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi khác khi lên chính thức, lương tháng 13, nghỉ lễ, nghỉ phép ....

• Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty.

• Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xluxury Việt Nam

