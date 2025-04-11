Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GET CULTURED FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GET CULTURED FOODS VIỆT NAM
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: C3/30A1 Đường Sư Đoàn 9, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận sản xuất.
Giám sát và bảo trì thiết bị, máy móc trong nhà máy.
Thực hiện các báo cáo kỹ thuật định kỳ.
Đề xuất các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung Cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật.
Có kiến thức về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.
Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GET CULTURED FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn đào tạo.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GET CULTURED FOODS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
