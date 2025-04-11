Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Bảo đảm các hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong trường học (các phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc) được bảo trì/ sửa chữa kịp thời; cung cấp điện, nước và tất cả các dịch vụ kỹ thuật khác không bị gián đoạn, an toàn và tiết kiệm.

Vận hành các thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động của nhà trường: âm thanh, ánh sáng, điện thoại nội bộ, thiết bị canteen, thiết bị phục vụ giảng dạy...

Chuẩn bị vật tư thiết bị cần mua để phục vụ cho việc bảo trì/ sửa chữa, bao gồm việc lên kế hoạch vật tư, lấy mẫu vật tư, hỗ trợ tìm đơn vị cung cấp.

Quản lý giám sát công việc của các nhà thầu liên quan đến việc bảo trì/ sửa chữa.

Thực hiện và duy trì các quy định an toàn về môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện và duy trì hồ sơ lý lịch máy - thiết bị, quy trình vận hành hệ thống kỹ thuật.

Theo dõi tình hình tiêu thụ điện, nước, nguyên liệu..., đề xuất phương án điều chỉnh kịp thời.

Thực hiện các công việc hỗ trợ phòng vận hành trường.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên chuyên ngành kỹ thuật/ Điện

Tối thiểu có 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương (ưu tiên đã trực tiếp làm kỹ thuật thi công, quản lý vận hành toàn nhà...).

Quyền Lợi

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

Nghỉ phép: 12 ngày/năm. Cứ sau mỗi 05 năm làm việc số ngày phép được tăng theo qui định của pháp luật

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích cá nhân hàng năm

Ăn ca: được hưởng chế độ phụ cấp ăn ca theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

