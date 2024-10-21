Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Kiên Giang thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
- Kiên Giang: Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc, Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Lập phương án kỹ thuật chăm sóc cây xanh tại các dự án
Phối hợp với các đội trưởng kiểm tra tình hình sâu bệnh và đề xuất phương án phòng trừ
Lập biện pháp kỹ thuật thi công trồng mới cây xanh
Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bảo dưỡng cây xanh cho các tổ, đội công nhân
Kiểm soát chất lượng chăm sóc cây xanh tại các dự án, lập báo cáo và đề xuất (nếu có)
Tham gia soạn thảo lập các quy trình cây xanh (chăm sóc bảo dưỡng, thi công, ươm trồng,...)
Tham mưu, tư vấn các loại cây hợp khí hậu, thổ nhưỡng cho các dự án
Công việc khác theo chỉ đạo của quản lý cấp trên
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc các ngành có liên quan
Kinh nghiệm: có ít nhất 2 năm tại vị trí thi công, bảo dưỡng cây công trình, hoa, cây bụi
Am hiểu về các loại cây và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh
Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng để phục vụ cho công việc
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt
Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và làm việc độc lập
Chịu khó và cầu tiến trong công việc
Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực 13-15 triệu
Hỗ trợ chi phí cơm trưa 20k/ 1 ngày làm việc
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Đầy đủ các chế độ thăm hỏi: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến
Thời gian làm việc: 8h - 17h, nghỉ Chủ nhật hoặc 1 ngày trong tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
