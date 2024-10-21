Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Kiên Giang thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Khu đô thị Meyhome Capital Phú Quốc, phường An Thới, TP. Phú Quốc, Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập phương án kỹ thuật chăm sóc cây xanh tại các dự án Phối hợp với các đội trưởng kiểm tra tình hình sâu bệnh và đề xuất phương án phòng trừ Lập biện pháp kỹ thuật thi công trồng mới cây xanh Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bảo dưỡng cây xanh cho các tổ, đội công nhân Kiểm soát chất lượng chăm sóc cây xanh tại các dự án, lập báo cáo và đề xuất (nếu có) Tham gia soạn thảo lập các quy trình cây xanh (chăm sóc bảo dưỡng, thi công, ươm trồng,...) Tham mưu, tư vấn các loại cây hợp khí hậu, thổ nhưỡng cho các dự án Công việc khác theo chỉ đạo của quản lý cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc các ngành có liên quan Kinh nghiệm: có ít nhất 2 năm tại vị trí thi công, bảo dưỡng cây công trình, hoa, cây bụi Am hiểu về các loại cây và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng để phục vụ cho công việc Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm và làm việc độc lập Chịu khó và cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực 13-15 triệu Hỗ trợ chi phí cơm trưa 20k/ 1 ngày làm việc Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN Đầy đủ các chế độ thăm hỏi: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến Thời gian làm việc: 8h - 17h, nghỉ Chủ nhật hoặc 1 ngày trong tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

