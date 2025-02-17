Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Sinh Thái Vinbus làm việc tại Hà Nội thu nhập 550 - 650 USD

- Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của Khách hàng theo mảng công việc được phân công theo lệnh sửa chữa (Đồng Sơn/Sửa chữa chung).

- Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện của Khách hàng, BDSC xe buýt và trang thiết bị công nghệ xe buýt theo đúng tiêu chuẩn của hãng sản xuất VinFast hoặc theo Quy định của Công ty.

- Thay thế vật tư phương tiện, tuân thủ đúng quy trình quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

- Tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trên tuyến đối với xe buýt, sửa chữa lưu động, cứu hộ xe của Khách hàng theo quy trình cứu hộ MBC.

- Quản lý, sử dụng trang thiết bị, dụng cụ Xưởng BDSC đúng hướng dẫn kỹ thuật, tuân thủ quy định về an toàn lao động và PCCN.

- Thực hiện ngiêm chỉnh chương trình 5S, giữ gìn khu vực làm việc sạch sẽ

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.