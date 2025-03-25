Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: TT Vôi, Lạng Giang, Lạng Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Triển khai mạng internet cho khách hàng
Xử lý sự cố
Chăm sóc khách hàng
Bảo dưỡng hạ tầng viễn thông
Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành về: CNTT, ĐTVT, ĐIỆN, IT, …
Nam giới, không quá 28 tuổi
Sức khỏe tốt, SYLL rõ ràng.
Có giấy phép lái xe máy

Tại Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 8 triệu/tháng, có thêm phụ cấp ăn ca, điện thoại xăng xe
Ký HĐLĐ được đóng BHXH và chế độ phúc lợi khác
Gói thưởng năm lên đến 48 triệu/năm
Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo ATLĐ, cấp BHLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel

Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, TP Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

