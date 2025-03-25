Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: TT Vôi, Lạng Giang, Lạng Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Triển khai mạng internet cho khách hàng

Xử lý sự cố

Chăm sóc khách hàng

Bảo dưỡng hạ tầng viễn thông

Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành về: CNTT, ĐTVT, ĐIỆN, IT, …

Nam giới, không quá 28 tuổi

Sức khỏe tốt, SYLL rõ ràng.

Có giấy phép lái xe máy

Tại Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 8 triệu/tháng, có thêm phụ cấp ăn ca, điện thoại xăng xe

Ký HĐLĐ được đóng BHXH và chế độ phúc lợi khác

Gói thưởng năm lên đến 48 triệu/năm

Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo ATLĐ, cấp BHLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh công trình viettel Bắc Giang - Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin