Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Lô D5
- D6, KCN Đình Trám, Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tháo lắp, sửa chữa khuôn đúc nhựa
Vận hành máy gia công (hàn lazer, mài, tiện, phay, vv...) để sửa chữa các chi tiết khuôn; vv...
Làm các công việc theo sự sắp xếp của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
