Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô D5

- D6, KCN Đình Trám, Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tháo lắp, sửa chữa khuôn đúc nhựa
Vận hành máy gia công (hàn lazer, mài, tiện, phay, vv...) để sửa chữa các chi tiết khuôn; vv...
Làm các công việc theo sự sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam

Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D5, D6 khu công nghiệp Đình Trám, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

