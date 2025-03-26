Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Tháo lắp, sửa chữa khuôn đúc nhựa Vận hành máy gia công (hàn lazer, mài, tiện, phay, vv...) để sửa chữa các chi tiết khuôn; vv... Làm các công việc theo sự sắp xếp của cấp trên.

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI