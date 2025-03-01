Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH SPHERE VINA làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH SPHERE VINA
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH SPHERE VINA

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH SPHERE VINA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô 1+2, cụm CN Bố Hạ, thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang, Yên Thế, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đọc tài liệu đã dịch và dựa trên mẫu pattern, áo mẫu của khách hàng và áo mẫu đối của nhà máy tiến hành thiết lập các chi tiết mẫu nhựa gá trên máy tính ( có phần mềm hỗ trợ), chỉnh sửa và đẩy dữ liệu máy tính ra máy laze cắt nhựa làm gá.
Chỉnh sửa lại thành phẩm phù hợp cho chuyền theo tài liệu và áo mẫu.
Làm các mẫu gá trần cho máy gá tự động, mẫu gá nhựa may mác, túi sườn....
Sau khi chuyền may sản xuất cần theo dõi và chỉnh sửa phù hợp với kỹ thuật của chuyền may.
Chưa biết việc công ty có đào tạo
chấp nhận sinh viên mới ra trường, sinh viên trái ngành.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tuổi từ 20-45.
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó học hỏi,
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật
Biết sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.
Ưu tiên các ứng viên mong muốn làm lâu dài và có địa chỉ gần xưởng sản xuất.

Tại Công ty TNHH SPHERE VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiêp
Tăng lương hàng năm tùy theo năng lực
Đóng BHXH theo đúng quy định
Thưởng chuyên cần cao, hỗ trợ xăng xe điện thoại
Công ty tặng quà công nhân viên các dịp lễ Tết Nguyên Đán, Tết Dương Lịch, 8/3,1/6, Trung Thu....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SPHERE VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SPHERE VINA

Công ty TNHH SPHERE VINA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 1+2, cụm Cn Bố Hạ, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

