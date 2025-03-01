Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH SPHERE VINA làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH SPHERE VINA
- Bắc Giang: Lô 1+2, cụm CN Bố Hạ, thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang, Yên Thế, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đọc tài liệu đã dịch và dựa trên mẫu pattern, áo mẫu của khách hàng và áo mẫu đối của nhà máy tiến hành thiết lập các chi tiết mẫu nhựa gá trên máy tính ( có phần mềm hỗ trợ), chỉnh sửa và đẩy dữ liệu máy tính ra máy laze cắt nhựa làm gá.
Chỉnh sửa lại thành phẩm phù hợp cho chuyền theo tài liệu và áo mẫu.
Làm các mẫu gá trần cho máy gá tự động, mẫu gá nhựa may mác, túi sườn....
Sau khi chuyền may sản xuất cần theo dõi và chỉnh sửa phù hợp với kỹ thuật của chuyền may.
Chưa biết việc công ty có đào tạo
chấp nhận sinh viên mới ra trường, sinh viên trái ngành.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó học hỏi,
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật
Biết sử dụng máy tính, tin học văn phòng cơ bản.
Ưu tiên các ứng viên mong muốn làm lâu dài và có địa chỉ gần xưởng sản xuất.
Tại Công ty TNHH SPHERE VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương hàng năm tùy theo năng lực
Đóng BHXH theo đúng quy định
Thưởng chuyên cần cao, hỗ trợ xăng xe điện thoại
Công ty tặng quà công nhân viên các dịp lễ Tết Nguyên Đán, Tết Dương Lịch, 8/3,1/6, Trung Thu....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SPHERE VINA
