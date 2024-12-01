Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cP Golden Sun làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty cP Golden Sun
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cP Golden Sun

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Khách sạn Golden Imperial Hotel, Lô A1, Khu trung tâm thương mại Quốc tế, Phường 10, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Giám sát quá trình vận hành hệ thống điện nước, trang thiết bị/ hệ thống kỹ thuật của khách sạn theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định của khách sạn.
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, và tiến hành khắc phục một cách nhanh chóng
Nhanh chóng nắm bắt thông tin và thực hiện quy trình xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra: cháy nổ, mất điện – nước, cứu hộ thang máy, nổ khí gas, ...
Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nước, trang thiết bị máy móc của khách sạn và trình cấp trên phê duyệt
Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo đúng kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt
Thường xuyên kiểm tra các chỉ sổ điện nước, tình trạng hoạt động của các trang thiết bị để đảm báo không có bất thường gì xảy ra
Tiến hành lắp đặt hệ thống mới, di dời cải tạo hệ thống điện – nước , thiết bị khác theo yêu cầu của ban quản lý khách sạn
Tham gia các cuộc họp liên quan và làm các báo cáo công việc theo yêu cầu
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Cơ khí và các chuyên ngành liên quan
Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng ứng phó nhanh trong các tình huống khẩn cấp
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Khách sạn, khu resort

Tại Công ty cP Golden Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng phí dịch vụ, doanh thu, lương tháng 13, thưởng KPIs;
Chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định: BHXH, công đoàn,...;
Cơ hội thăng tiến rộng mở;
Môi trường làm việc hướng tới sự chuyên nghiệp, cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cP Golden Sun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

