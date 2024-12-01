Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cP Golden Sun làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Khách sạn Golden Imperial Hotel, Lô A1, Khu trung tâm thương mại Quốc tế, Phường 10, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Giám sát quá trình vận hành hệ thống điện nước, trang thiết bị/ hệ thống kỹ thuật của khách sạn theo đúng quy trình kỹ thuật và quy định của khách sạn.

Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, và tiến hành khắc phục một cách nhanh chóng

Nhanh chóng nắm bắt thông tin và thực hiện quy trình xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra: cháy nổ, mất điện – nước, cứu hộ thang máy, nổ khí gas, ...

Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện nước, trang thiết bị máy móc của khách sạn và trình cấp trên phê duyệt

Tiến hành thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng theo đúng kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động tốt

Thường xuyên kiểm tra các chỉ sổ điện nước, tình trạng hoạt động của các trang thiết bị để đảm báo không có bất thường gì xảy ra

Tiến hành lắp đặt hệ thống mới, di dời cải tạo hệ thống điện – nước , thiết bị khác theo yêu cầu của ban quản lý khách sạn

Tham gia các cuộc họp liên quan và làm các báo cáo công việc theo yêu cầu

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Điện, Điện lạnh, Cơ khí và các chuyên ngành liên quan

Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng ứng phó nhanh trong các tình huống khẩn cấp

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Khách sạn, khu resort

Tại Công ty cP Golden Sun Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng phí dịch vụ, doanh thu, lương tháng 13, thưởng KPIs;

Chế độ phúc lợi khác đầy đủ theo quy định: BHXH, công đoàn,...;

Cơ hội thăng tiến rộng mở;

Môi trường làm việc hướng tới sự chuyên nghiệp, cao cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cP Golden Sun

