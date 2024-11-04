Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ VỚ APEX làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: LÔ D1 D2 D3 KCN PHÚ HỘI, XẴ PHÚ HỘI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG, Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hỗ trợ sửa chữa máy đan, may, máy định hình,.. vớ chân

Hướng dẫn các nhân viên thực hiện công việc

Đảm bảo tình trạng máy móc hoạt động tốt trong thời gian sản xuất

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm 2 năm trở lên tại vị trí tương đương

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành máy móc

-Siêng năng, nhiệt tình hỗ trợ công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ VỚ APEX Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ nâng lương, thưởng theo quy định công ty

Tăng lương: đánh giá lại sau tháng 3 hàng năm,

thưởng tháng 13: làm đủ trên 6 tháng

Phép: 1 năm 12-14 ngày phép có lương, sắp xếp nghỉ phù hợp tình trạng sản xuất

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ VỚ APEX

