Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ VỚ APEX làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ VỚ APEX
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: LÔ D1 D2 D3 KCN PHÚ HỘI, XẴ PHÚ HỘI HUYỆN ĐỨC TRỌNG, LÂM ĐỒNG, Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hỗ trợ sửa chữa máy đan, may, máy định hình,.. vớ chân
Hướng dẫn các nhân viên thực hiện công việc
Đảm bảo tình trạng máy móc hoạt động tốt trong thời gian sản xuất
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm 2 năm trở lên tại vị trí tương đương
-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành máy móc
-Siêng năng, nhiệt tình hỗ trợ công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ VỚ APEX Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng chế độ nâng lương, thưởng theo quy định công ty
Tăng lương: đánh giá lại sau tháng 3 hàng năm,
thưởng tháng 13: làm đủ trên 6 tháng
Phép: 1 năm 12-14 ngày phép có lương, sắp xếp nghỉ phù hợp tình trạng sản xuất
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ VỚ APEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
