Tuyển Nhân viên kỹ thuật FASTBOY MARKETING- VPDD I BUY BEAUTY LLC TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56A Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Làm request lấy số thẻ.

- Gọi ra hướng dẫn khách charge tiền manual.

- Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về kỹ thuật và tính năng của sản phẩm mới

- Kiểm tra xác nhận lỗi, báo cáo và tìm hướng xử lý cho các sản phẩm mới.

- Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng và client về dịch vụ kỹ thuật.

- Hỗ trợ team US tham gia những dự án mới.

- Ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng và client.

- Tổng kết và làm báo cáo các số liệu liên quan đến công việc.

- Cập nhật liên tục kiến thức về sản phẩm mới.

Có kiến thức về phần mềm Tiếng anh giao tiếp tốt Khả năng giao tiếp tốt: dễ hiểu, lưu loát, trôi chảy, tự tin, không nói ngọng, nói lắp, không mang âm hưởng địa phương. Tư duy sáng tạo, thường xuyên nắm bắt xu hướng xã hội, tâm lý khách hàng. Chịu khó, có thể tăng ca khi cần

Tại FASTBOY MARKETING- VPDD I BUY BEAUTY LLC TẠI TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nhân viên được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định .

- Lương từ 8 triệu + KPI

- Tài trợ các khóa học ngắn và dài hạn để bổ sung kỹ năng.

- Cơ hội làm việc trong môi trường khoa học, tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe.

- Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 6

+ Ca 1: 09h00 PM đến 04h00 AM

+ Ca 2: 00h00 AM đến 07h00 AM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FASTBOY MARKETING- VPDD I BUY BEAUTY LLC TẠI TPHCM

