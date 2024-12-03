Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG- PCCC HOÀNG HÀ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Nhà máy Avery Dennison, Tân An, Thị xã Dĩ An

Thực hiện các công việc bảo hành bảo trì

Thi công lắp đặt hệ thống cơ, điện, điện lạnh, PCCC,...

Xử lý các công việc phát sinh, báo cáo sau khi xử lý

Công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Giới tính: Nam, Độ tuổi: 19 - 46

Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên ngành Điện Công nghiệp hoặc Cơ điện.

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Trung thực, chăm chỉ, năng động và chủ động trong công việc.

Am hiểu cách vận hành hệ thống cơ điện, PCCC...

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG- PCCC HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8 triệu - 12 triệu.

Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ theo Luật.

Phụ cấp cơm ca, xăng xe.

Chế độ nghỉ phép năm, thưởng tháng 13, thưởng theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG- PCCC HOÀNG HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.