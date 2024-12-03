Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG- PCCC HOÀNG HÀ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG- PCCC HOÀNG HÀ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Nhà máy Avery Dennison, Tân An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc bảo hành bảo trì
Thi công lắp đặt hệ thống cơ, điện, điện lạnh, PCCC,...
Xử lý các công việc phát sinh, báo cáo sau khi xử lý
Công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam, Độ tuổi: 19 - 46
Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên ngành Điện Công nghiệp hoặc Cơ điện.
Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trung thực, chăm chỉ, năng động và chủ động trong công việc.
Am hiểu cách vận hành hệ thống cơ điện, PCCC...
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG- PCCC HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 8 triệu - 12 triệu.
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ theo Luật.
Phụ cấp cơm ca, xăng xe.
Chế độ nghỉ phép năm, thưởng tháng 13, thưởng theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ- XÂY DỰNG- PCCC HOÀNG HÀ
