Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Nhân viên kỹ thuật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 39, Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra tình trạng xe, chẩn đoán lỗi kỹ thuật thông qua thiết bị chuyên dụng hoặc thủ công.
Thực hiện bảo trì định kỳ, thay thế linh kiện, dầu nhớt, lọc gió, lọc nhớt, phanh, lốp, ắc quy…
Sửa chữa các hệ thống: động cơ, hộp số, hệ thống điện, hệ thống truyền động, hệ thống điều hòa...
Lắp đặt các thiết bị phụ kiện theo yêu cầu của khách hàng.
Ghi chép và báo cáo kết quả sửa chữa, bảo trì cho cấp trên theo quy định.
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc, tuân thủ các quy định an toàn lao động.
Hỗ trợ đồng nghiệp và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành ô tô, cơ giới
Ưu tiên: Người có kinh nghiệm thực chiến, yêu thích chinh phục những thử thách kỹ thuật, sẵn sàng học hỏi và phát triển.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm tối thiểu 2 tháng lương - Theo hiệu quả công việc
Được đào tạo thêm chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. …
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch… hàng năm do công ty tổ chức.
Chế độ thưởng tất cả các ngày lễ trong năm …
Đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LIÊN HỢP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG BIWASE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 39, Tổ 8, Khu phố 1B, Phường Chánh Phú Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

