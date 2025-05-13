Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: TP Bắc Ninh, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nhân viên Kĩ thuật Hiệu chuẩn

- Biết hiệu chuẩn, phân tích, đo lường máy móc thiết bị; Hiệu chuẩn các thiết bị máy móc điện, tải điện, đo độ dài, khối lượng, lực, độ cứng, áp suất, âm - rung, thời gian, tần số, quang học...

- Nắm bắt nhiều máy móc, kĩ thuật, thông số;

- Hiệu chuẩn thiết bị cho các đối tác, khách hàng;

- Làm báo cáo sau hiệu chuẩn;

- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc;

- Các công việc khác liên quan;

- Có tinh thần trách nhiệm;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực hiệu chuẩn từ 1 năm;

- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc;

- Nắm bắt các loại máy móc và các kĩ thuật hiệu chuẩn thiết bị;

- Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản, phụ cấp, tăng ca...: Dao động từ 8-12 triệu;

- BHXH, BHYT, nghỉ Lễ - Tết theo quy định Nhà nước;

- Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài;

- Được làm việc với các đối tác nước ngoài;

- Được cấp đồng phục, hỗ trợ đầy đủ phương tiện, quyền lợi khi đi công tác, gặp gỡ đối tác, khách hàng.

- Thời gian làm việc: 24 ngày/ tháng. Từ 8h-17h, nghỉ 2 thứ 7/ tháng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI

