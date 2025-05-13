Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: TP Bắc Ninh, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nhân viên Kĩ thuật Hiệu chuẩn
- Biết hiệu chuẩn, phân tích, đo lường máy móc thiết bị; Hiệu chuẩn các thiết bị máy móc điện, tải điện, đo độ dài, khối lượng, lực, độ cứng, áp suất, âm - rung, thời gian, tần số, quang học...
- Nắm bắt nhiều máy móc, kĩ thuật, thông số;
- Hiệu chuẩn thiết bị cho các đối tác, khách hàng;
- Làm báo cáo sau hiệu chuẩn;
- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc;
- Các công việc khác liên quan;
- Có tinh thần trách nhiệm;
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực hiệu chuẩn từ 1 năm;
- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc;
- Nắm bắt các loại máy móc và các kĩ thuật hiệu chuẩn thiết bị;
- Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô;
- Được đào tạo thêm trong quá trình làm việc;
- Nắm bắt các loại máy móc và các kĩ thuật hiệu chuẩn thiết bị;
- Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản, phụ cấp, tăng ca...: Dao động từ 8-12 triệu;
- BHXH, BHYT, nghỉ Lễ - Tết theo quy định Nhà nước;
- Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài;
- Được làm việc với các đối tác nước ngoài;
- Được cấp đồng phục, hỗ trợ đầy đủ phương tiện, quyền lợi khi đi công tác, gặp gỡ đối tác, khách hàng.
- Thời gian làm việc: 24 ngày/ tháng. Từ 8h-17h, nghỉ 2 thứ 7/ tháng;
- BHXH, BHYT, nghỉ Lễ - Tết theo quy định Nhà nước;
- Môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển lâu dài;
- Được làm việc với các đối tác nước ngoài;
- Được cấp đồng phục, hỗ trợ đầy đủ phương tiện, quyền lợi khi đi công tác, gặp gỡ đối tác, khách hàng.
- Thời gian làm việc: 24 ngày/ tháng. Từ 8h-17h, nghỉ 2 thứ 7/ tháng;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CTI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI