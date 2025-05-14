Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô O1, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dịch vụ sau bán hàng: bảo trì, bảo dưỡng xe nâng cho khách hàng thuê xe
Sửa chữa xe nâng cho khách hàng của công ty
Đảo đảm chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa
Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 21-25 tuổi
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học. Ưu tiên chuyên ngành điện/điện tử/cơ điện tử
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tiếng Anh cơ bản (Đọc tài liệu tiếng Anh)
Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Chủ động, thích ứng với thay đổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 9-10 triệu/tháng
Thưởng KPI
Đánh giá tăng lương hàng năm
Thời gian thử việc 2 tháng
Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ chế độ theo luật định
Thưởng tháng 13
Chế độ sinh nhật cho nhân viên tròn 1 năm
Thưởng Tết tùy theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 39 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, Q.Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

