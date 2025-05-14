Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô O1, đường số 9, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dịch vụ sau bán hàng: bảo trì, bảo dưỡng xe nâng cho khách hàng thuê xe

Sửa chữa xe nâng cho khách hàng của công ty

Đảo đảm chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 21-25 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học. Ưu tiên chuyên ngành điện/điện tử/cơ điện tử

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tiếng Anh cơ bản (Đọc tài liệu tiếng Anh)

Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Chủ động, thích ứng với thay đổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 9-10 triệu/tháng

Thưởng KPI

Đánh giá tăng lương hàng năm

Thời gian thử việc 2 tháng

Ký HĐLĐ, tham gia đầy đủ chế độ theo luật định

Thưởng tháng 13

Chế độ sinh nhật cho nhân viên tròn 1 năm

Thưởng Tết tùy theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV & Kỹ Thuật Kỷ Lục

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.