Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG ETECH TẠI HƯNG YÊN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: tòa nhà Long Đạt, đường Lạc Long Quân, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh., Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Tiếp nhận bản vẽ thi công, dự toán, hợp đồng từ bộ phận thiết kế - kiểm tra chi tiết trước khi thi công, phối hợp cùng bộ phận thiết kế nếu có vướng mắc;

- Bóc tách vật tư, thiết bị, đặt hàng phục vụ cho thi công;

- Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận hồ sơ, tổ chức nghiệm thu, chạy thử đơn động, liên động tại dự án;

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại dự án, soạn thảo công văn, thư kỹ thuật, giải trình với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát;

- Thực hiện bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công, nhật ký vận hành;

- Hướng dẫn vận hành, bảo trì cho cán bộ của Chủ đầu tư;

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường/Cấp thoát nước/Quản lý xây dựng đô thị (Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật, Cấp thoát nước, Lắp đặt thiết bị);

- Am hiểu các quy định pháp luật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải, đầu tư, xây dựng, hóa chất, cấp thoát nước;

Chế Độ Đãi Ngộ

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực;

- Phụ cấp công trình, ăn trưa, công tác phí ....;

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết;

- Chế độ phúc lợi thăm hỏi, nghỉ mát, sinh nhật,....;

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Nhà nước;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

