Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Làm việc tại KCN Quế Võ II, Ngọc Xá, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc kiểm tra thành phẩm xuất xưởng tại công ty Hiệu chỉnh và kiểm tra thiết bị đo lường thử nghiệm để đảm bảo chính xác khi dùng Kiểm tra thành phẩm lưu kho, hàng trả về, các sản phẩm khách hàng khiếu nại Lưu mẫu thành phẩm theo quy định Lập báo cáo chất lượng thành phẩm Giám sát tình hình sản xuất tại phân xưởng Thực hiện giao nhận ca theo quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô II - 1.1, Khu công nghiệp Quế Võ 2, Xã Ngọc Xá, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

