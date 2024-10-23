Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Làm việc tại KCN Quế Võ II, Ngọc Xá, Quế Võ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc kiểm tra thành phẩm xuất xưởng tại công ty Hiệu chỉnh và kiểm tra thiết bị đo lường thử nghiệm để đảm bảo chính xác khi dùng Kiểm tra thành phẩm lưu kho, hàng trả về, các sản phẩm khách hàng khiếu nại Lưu mẫu thành phẩm theo quy định Lập báo cáo chất lượng thành phẩm Giám sát tình hình sản xuất tại phân xưởng Thực hiện giao nhận ca theo quy định

Thực hiện việc kiểm tra thành phẩm xuất xưởng tại công ty

Hiệu chỉnh và kiểm tra thiết bị đo lường thử nghiệm để đảm bảo chính xác khi dùng

Kiểm tra thành phẩm lưu kho, hàng trả về, các sản phẩm khách hàng khiếu nại

Lưu mẫu thành phẩm theo quy định

Lập báo cáo chất lượng thành phẩm

Giám sát tình hình sản xuất tại phân xưởng

Thực hiện giao nhận ca theo quy định

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa Kinh nghiệm 01 năm trở lên Có kỹ năng trình bày báo cáo, viết văn bản

Nam/nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa

Kinh nghiệm 01 năm trở lên

Có kỹ năng trình bày báo cáo, viết văn bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực. Thưởng tháng lương 13, thưởng thành tích... thưởng kinh doanh theo tháng/quý/năm, thưởng Lễ Tết. Phụ cấp cơm và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc) Đồng phục cho nhân viên hằng năm Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, ... Các hoạt động công đồng: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu.....

Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực.

Thưởng tháng lương 13, thưởng thành tích... thưởng kinh doanh theo tháng/quý/năm, thưởng Lễ Tết.

Phụ cấp cơm và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc)

Đồng phục cho nhân viên hằng năm

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ

Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm

Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, ...

Các hoạt động công đồng: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin