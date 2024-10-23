Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH
- Bắc Ninh: Làm việc tại KCN Quế Võ II, Ngọc Xá, Quế Võ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện việc kiểm tra thành phẩm xuất xưởng tại công ty
Hiệu chỉnh và kiểm tra thiết bị đo lường thử nghiệm để đảm bảo chính xác khi dùng
Kiểm tra thành phẩm lưu kho, hàng trả về, các sản phẩm khách hàng khiếu nại
Lưu mẫu thành phẩm theo quy định
Lập báo cáo chất lượng thành phẩm
Giám sát tình hình sản xuất tại phân xưởng
Thực hiện giao nhận ca theo quy định
Thực hiện việc kiểm tra thành phẩm xuất xưởng tại công ty
Hiệu chỉnh và kiểm tra thiết bị đo lường thử nghiệm để đảm bảo chính xác khi dùng
Kiểm tra thành phẩm lưu kho, hàng trả về, các sản phẩm khách hàng khiếu nại
Lưu mẫu thành phẩm theo quy định
Lập báo cáo chất lượng thành phẩm
Giám sát tình hình sản xuất tại phân xưởng
Thực hiện giao nhận ca theo quy định
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa
Kinh nghiệm 01 năm trở lên
Có kỹ năng trình bày báo cáo, viết văn bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực.
Thưởng tháng lương 13, thưởng thành tích... thưởng kinh doanh theo tháng/quý/năm, thưởng Lễ Tết.
Phụ cấp cơm và các khoản phụ cấp khác (theo tính chất công việc)
Đồng phục cho nhân viên hằng năm
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Các họat động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, ...
Các hoạt động công đồng: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI