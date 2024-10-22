Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Kinh Bắc
- Bắc Ninh: Khu Quán Trắng, Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Nhận lệnh, lịch công tác lắp đặt, kiểm định, bảo trì, sửa chữa hệ thống cân điện tử tại các công trình của công ty.
Báo cáo công việc hàng ngày( nêu rõ những việc đã làm, tồn đọng và phát sinh)
Các công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 20 tuổi trở lên
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành kỹ thuật có liên quan như điện, điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Điện công nghiệp....
Có sức khỏe tốt
Có thể đi công tác xa
Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, chịu khó, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi
Không yêu câu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu
Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h/ngày, Nghỉ Chủ nhật
Định kỳ 12 tháng xét tăng lương dựa trên đánh giá hiệu qủa công việc
Được làm việc trong môi trường thân thiện năng động
Được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của nhà nước
Được tham gia BHYT, BHTN, BHXH khi hết thời gian thử việc
Mức lương sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn theo năng lực của ứng viên, xừng đáng theo kết quả công việc
Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại..
Khi đi công tác xa sẽ được hưởng các chế độ, trợ cấp theo quy định của công ty
Được đào tạo thêm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Có bố trí chỗ ăn ở cho nhân viên ở xa từ 30km trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Kinh Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
