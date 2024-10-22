Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Kinh Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Nhận lệnh, lịch công tác lắp đặt, kiểm định, bảo trì, sửa chữa hệ thống cân điện tử tại các công trình của công ty. Báo cáo công việc hàng ngày( nêu rõ những việc đã làm, tồn đọng và phát sinh) Các công việc trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20 tuổi trở lên Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành kỹ thuật có liên quan như điện, điện tử, Tự động hóa, Cơ khí, Điện công nghiệp.... Có sức khỏe tốt Có thể đi công tác xa Nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, chịu khó, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi Không yêu câu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo từ đầu

Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h/ngày, Nghỉ Chủ nhật Định kỳ 12 tháng xét tăng lương dựa trên đánh giá hiệu qủa công việc Được làm việc trong môi trường thân thiện năng động Được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của nhà nước Được tham gia BHYT, BHTN, BHXH khi hết thời gian thử việc Mức lương sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn theo năng lực của ứng viên, xừng đáng theo kết quả công việc Phụ cấp: ăn trưa, điện thoại.. Khi đi công tác xa sẽ được hưởng các chế độ, trợ cấp theo quy định của công ty Được đào tạo thêm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Có bố trí chỗ ăn ở cho nhân viên ở xa từ 30km trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ngôi Sao Kinh Bắc

