Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: 309 Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống khí nén, máy đúc, hệ thống nước sinh hoạt Kiểm tra hoạt động của máy móc tự động và bán tự động, báo cáo lên cấp trên kịp thời vấn đề phát sinh Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ các phòng ban liên quan Lên kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, máy móc Đặt mua thiết bị, linh kiện thay thế và dự trừ lương tồn kho Làm theo chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt công việc được giao
Quản lý hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống khí nén, máy đúc, hệ thống nước sinh hoạt
Kiểm tra hoạt động của máy móc tự động và bán tự động, báo cáo lên cấp trên kịp thời vấn đề phát sinh
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ các phòng ban liên quan
Lên kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, máy móc
Đặt mua thiết bị, linh kiện thay thế và dự trừ lương tồn kho
Làm theo chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt công việc được giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23 Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kĩ thuật điện, điện công nghiệp, điện lạnh hay chuyên ngành liên quan Có tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực công việc Làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm tốt
Nam tuổi từ 23
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kĩ thuật điện, điện công nghiệp, điện lạnh hay chuyên ngành liên quan
Có tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT,phép năm, du lịch,... Thưởng tháng lương 13 Xét khen thưởng năng lực theo quý
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT,phép năm, du lịch,...
Thưởng tháng lương 13
Xét khen thưởng năng lực theo quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 309 Minh Khai, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

