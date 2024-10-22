Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM
- Bắc Ninh: 309 Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống khí nén, máy đúc, hệ thống nước sinh hoạt
Kiểm tra hoạt động của máy móc tự động và bán tự động, báo cáo lên cấp trên kịp thời vấn đề phát sinh
Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ các phòng ban liên quan
Lên kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, máy móc
Đặt mua thiết bị, linh kiện thay thế và dự trừ lương tồn kho
Làm theo chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt công việc được giao
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 23
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kĩ thuật điện, điện công nghiệp, điện lạnh hay chuyên ngành liên quan
Có tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực công việc
Làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT,phép năm, du lịch,...
Thưởng tháng lương 13
Xét khen thưởng năng lực theo quý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
