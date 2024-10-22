Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: 309 Minh Khai, Đồng Nguyên, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý hệ thống điện, hệ thống điều hòa, hệ thống khí nén, máy đúc, hệ thống nước sinh hoạt Kiểm tra hoạt động của máy móc tự động và bán tự động, báo cáo lên cấp trên kịp thời vấn đề phát sinh Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ các phòng ban liên quan Lên kế hoạch bảo dưỡng thiết bị, máy móc Đặt mua thiết bị, linh kiện thay thế và dự trừ lương tồn kho Làm theo chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành tốt công việc được giao

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 23 Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kĩ thuật điện, điện công nghiệp, điện lạnh hay chuyên ngành liên quan Có tinh thần ham học hỏi, chịu được áp lực công việc Làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT,phép năm, du lịch,... Thưởng tháng lương 13 Xét khen thưởng năng lực theo quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAEIN VIỆT NAM

