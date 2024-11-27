Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty Cổ Phần EUROWIND
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ Phần EUROWIND

Kỹ thuật sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Vẽ, bóc tách bản vẽ chi tiết phục vụ sản xuất
Lên khối lượng để sản xuất hàng hóa
Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
Làm việc với bộ phận công trình về tiến độ sản xuất và kỹ thuật đơn hàng.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: cơ khí, nhiệt-điện lạnh, HVAC,...
Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên tốt nghiệp các trường: Bách khoa, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công nghiệp,...)
Kỹ năng làm việc, thành thạo AutoCad, tin học VP
Giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ du lịch hàng năm; thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ, tết hàng năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước
Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần EUROWIND

Công ty Cổ Phần EUROWIND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 81 Vũ Trọng Phụng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-tren-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257735
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 06/05/2025
Hưng Yên Hà Nội Long An Đã hết hạn 12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 29/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Hạn nộp: 14/09/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh làm việc tại Bình Phước thu nhập 10 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Phước Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 2 USD
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 06/05/2025
Hưng Yên Hà Nội Long An Đã hết hạn 12 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Tohoku Pioneer Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 29/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC ) làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd ( MKTC )
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 350 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH M&C Electronics Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH M&C Electronics Vina
Hạn nộp: 18/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chăn Nuôi Việt Nhật - Công Ty Thành Viên Của Vinamilk
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm