Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Vẽ, bóc tách bản vẽ chi tiết phục vụ sản xuất

Lên khối lượng để sản xuất hàng hóa

Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.

Làm việc với bộ phận công trình về tiến độ sản xuất và kỹ thuật đơn hàng.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng trở lên ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: cơ khí, nhiệt-điện lạnh, HVAC,...

Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên tốt nghiệp các trường: Bách khoa, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công nghiệp,...)

Kỹ năng làm việc, thành thạo AutoCad, tin học VP

Giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ du lịch hàng năm; thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ, tết hàng năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước

Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND

