Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Vẽ, bóc tách bản vẽ chi tiết phục vụ sản xuất
Lên khối lượng để sản xuất hàng hóa
Kiểm tra nghiệm thu sản phẩm.
Làm việc với bộ phận công trình về tiến độ sản xuất và kỹ thuật đơn hàng.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao đẳng trở lên ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành: cơ khí, nhiệt-điện lạnh, HVAC,...
Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên tốt nghiệp các trường: Bách khoa, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công nghiệp,...)
Kỹ năng làm việc, thành thạo AutoCad, tin học VP
Giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ du lịch hàng năm; thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ, tết hàng năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước
Được làm việc trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
