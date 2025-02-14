Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 Triệu

Mức lương Từ 450 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô E - 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 450 Triệu

• Áp dụng các kỹ thuật và công nghệ mới (Robot, AI …) vào các công việc của phòng Bảo Dưỡng trong việc quản lý và duy trì hoạt động ổn định của thiết bị máy móc trên dây chuyền trong nhà máy;

• Quản lý máy móc thiết bị và thực hiện chế độ bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Báo cáo trưởng phòng về kết quả thực hiện chế độ bảo dưỡng thiết bị;

• Đấu nối điện, lắp ráp điều chỉnh cơ khí (theo bản vẽ)

• Biết điều tra và xử lý khi xảy ra sự cố

Với Mức Lương Từ 450 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi và giới tính: Nam không quá 27 tuổi

• Trình độ: Cao đẳng/ Đại học ( Chuyên ngành Cơ khí, Cơ điện)

• Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc ưu tiên tiếng Nhật

• Computer: MS-office, Auto-CAD, Solidwork, NX Cad-cam

• Kỹ năng :

- Lập trình PLC (cơ bản),

- Biết thao tác và sử dụng dụng cụ (khoan điện, cưa giũa, Taro, mài, cắt)

- Có kinh nghiệm về điều khiển Motor (Servo, Step, Brush)

• Khác: Nhiệt tình có trách nhiệm với công việc, làm việc theo nhóm, làm việc theo ca, chịu được áp lực .

Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin