Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 165 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS

Mức lương
Từ 165 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Từ 165 Triệu

Hiện nay EMS hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật dành cho các ứng viên yêu thích và có định hướng gắn bó lâu dài theo kỹ thuật
Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật
Mô tả công việc
- Thẩm định, kiểm tra rà soát bản vẽ thiết kế/thiết kế kỹ thuật và dự toán của dự án sau khi tiếp nhận bàn giao triển khai.
- Khảo sát thực tế, lập bản vẽ, biện pháp, phương án thi công, bóc tách khối lượng vật tư chi tiết và kế hoạch tiến độ thi công.
- Giám sát triển khai thi công, quản lý thầu phụ, phối hợp cùng các bộ phận, đơn vị, nhà thầu làm hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thanh, quyết toán công trình đang phụ trách đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ, hồ sơ và nghiệm thu của dự án.
- Báo cáo theo quy định.
- Hỗ trợ các nhiệm vụ công việc khác có liên quan đến nghiệp vụ theo yêu cầu từ bộ phận/công ty.
- Tuân thủ các quy định, quy chế, quy trình làm việc và văn hóa của công ty.
Thời gian làm việc:
Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và theo yêu cầu của công việc

Với Mức Lương Từ 165 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 7, Trung Yên 15D, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

