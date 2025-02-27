Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp EMS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 165 Triệu

Hiện nay EMS hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật dành cho các ứng viên yêu thích và có định hướng gắn bó lâu dài theo kỹ thuật

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật

Mô tả công việc

- Thẩm định, kiểm tra rà soát bản vẽ thiết kế/thiết kế kỹ thuật và dự toán của dự án sau khi tiếp nhận bàn giao triển khai.

- Khảo sát thực tế, lập bản vẽ, biện pháp, phương án thi công, bóc tách khối lượng vật tư chi tiết và kế hoạch tiến độ thi công.

- Giám sát triển khai thi công, quản lý thầu phụ, phối hợp cùng các bộ phận, đơn vị, nhà thầu làm hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thanh, quyết toán công trình đang phụ trách đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiến độ, hồ sơ và nghiệm thu của dự án.

- Báo cáo theo quy định.

- Hỗ trợ các nhiệm vụ công việc khác có liên quan đến nghiệp vụ theo yêu cầu từ bộ phận/công ty.

- Tuân thủ các quy định, quy chế, quy trình làm việc và văn hóa của công ty.

Thời gian làm việc:

Toàn thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và theo yêu cầu của công việc