Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 459C Bạch Mai, Phường Trương ĐỊnh, quận hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
• Trực vận hành hệ thống kỹ thuật tòa nhà;
• Kiểm tra và báo cáo trong các công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống theo lịch định kỳ;
• Chủ động kiểm tra, đưa ra các cảnh báo kịp thời đối với hệ thống kỹ thuật;
• Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống kỹ thuật;
• Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc;
• Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo từ cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật;
• Có kiến thức cơ bản về thiết bị Cơ – Điện, điều hòa, PCCC...;
• Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên đã vận hành các tòa nhà, TTTM...;
• Hiểu biết về hệ thống kỹ thuật tòa nhà: Hệ thống Điện, hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống PCCC, hệ thống cấp thoát nước;
• Phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.
Quyền lợi:
• Lương, lương tháng 13, Thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn;
Tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex
