Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KĐT Văn Phú,Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Biết autocad, thiết kế kỹ thuật trên máy tính
Biết đọc bản vẽ, bóc tách bản vẽ
Dựa vào bảng vẽ phác hoạ bằng tay, sau đó đưa bảng vẽ ra sản xuất
Đưa bản vẽ sản xuất lên hệ thống phần mềm
Trao đổi cụ thể khi qua phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo máy tính, thiết kế kỹ thuật
Biết về nhôm kính càng tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái
Hỗ trợ ăn trưa, làm việc giờ hành chính
Tham gia đầy đủ BHXH với các bạn gắn bó
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
