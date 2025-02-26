Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Văn Phú,Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Biết autocad, thiết kế kỹ thuật trên máy tính

Biết đọc bản vẽ, bóc tách bản vẽ

Dựa vào bảng vẽ phác hoạ bằng tay, sau đó đưa bảng vẽ ra sản xuất

Đưa bản vẽ sản xuất lên hệ thống phần mềm

Trao đổi cụ thể khi qua phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo máy tính, thiết kế kỹ thuật

Biết về nhôm kính càng tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

Hỗ trợ ăn trưa, làm việc giờ hành chính

Tham gia đầy đủ BHXH với các bạn gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KÍNH VIỆT LONG

