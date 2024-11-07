Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 385 Phan Văn Trị, P. 5, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trong việc vận hành, theo dõi hoạt động và bảo trì bảo dưỡng toàn bộ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật của TTTM.
Phát hiện và xử lý các sự cố kỹ thuật kịp thời đảm bảo hệ thống kỹ thuật của TTTM được vận hành tốt.
Thực hiện công tác sửa chữa/bảo trì/bảo dưỡng bao gồm các hệ thống: điện động lực, hệ thống điều hòa không khí – thông gió, hệ thống PCCC, cấp thoát nước...
Ghi chỉ số đồng hồ điện, nước, gas của khách hàng theo định kỳ để tính tiền điện, nước, gas hàng tháng.
Hướng dẫn và theo dõi giám sát nhân viên của các nhà thầu vào bảo trì bảo dưỡng.
Đề xuất Kỹ sư trưởng phương án sửa chữa, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị thuộc hệ thống kỹ thuật tòa nhà nếu hỏng, xuống cấp hoặc không phù hợp.
Sắp xếp, phân loại công cụ dụng cụ hàng ngày, ngăn nắp, gọn gàng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ca, Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đăng, đại học Kỹ thuật Điện, hoặc các ngành liên quan.
Yêu cầu 1- 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành tòa nhà.
Kỹ năng sửa chữa, bảo trì tốt, am hiểu hệ thống MEP của tòa nhà.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường.
Cơ hội thăng tiến trong công việc và làm việc tại một trong những Tập đoàn Đa ngành tại Việt Nam.
Đánh giá nhân sự và xét tăng lương mỗi năm.
Thưởng hiệu quả công việc mỗi năm.
Thử việc nhận 100% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ THISO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 74, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

