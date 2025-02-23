Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16 Ngõ 318 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lái xe giao hàng bằng ô tô của công ty từ kho đến khách hàng theo sắp xếp của quản lý trực tiếp hàng ngày
Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi giao nhận.
Sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa khi giao hàng.
Nộp tiền hàng đúng thời gian theo quy định của đơn hàng
Đảm bảo giao đúng giờ cho những đơn hàng được yêu cầu giờ giao.
Chịu trách nhiệm bảo quản, sử dụng ô tô hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định Công ty và đúng pháp luật.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THCS trở lên
Kinh nghiệm: có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giao hàng trở lên và thông thạo đường phố Hà Nội
Độ tuổi: Từ 25 đến 45 tuổi.
Sức khỏe tốt, cẩn thận, trung thực, không mắc bệnh truyền nhiễm.
Có bằng lái xe hạng B

Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng = Lương cơ bản + phụ cấp + lương sản lượng giao + thưởng KPi = 12.000.000 – 16.000.000 đ/ tháng (có thể cao hơn theo sản lượng giao hàng).
(có thể cao hơn theo sản lượng giao hàng).
Lương cơ bản: 5.000.000 - 6.000.000 đ/ tháng (tùy kinh nghiệm và thỏa thuận)
(tùy kinh nghiệm và thỏa thuận)
Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại: 1.500.000 đ/ tháng
Phụ cấp trách nhiệm: 1.500.000 đ/ tháng.
Thưởng KPi theo hiệu quả công việc tối đa: 1.000.000 đ/ tháng (áp dụng sau thử việc theo quy định)
(áp dụng sau thử việc theo quy định)
Lương sản lượng theo khối lượng hàng đã giao trong tháng.
Xét tăng lương và thưởng cuối năm: 1 năm/ lần
Có 12 ngày phép/ năm tương ứng với 12 tháng làm việc trong năm.
Được đóng BHXH ngay sau thử việc và được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe trị giá lên tới 200 triệu/ năm.
Chế độ phúc lợi: nghỉ mát, sinh nhật, hiếu hỉ, liên hoan, …đầy đủ theo quy định của công ty.
Nghỉ chủ nhật và ngày lễ Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Công ty TNHH Kinh doanh Thực phẩm Thảo Nguyên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16 Ngõ 318 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

