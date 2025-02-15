Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 26 Triệu

Mức lương 22 - 26 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Lái xe buýt phục vụ việc đưa đón hành khách trong nội thành TP Hồ Chí Minh

Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn trong tình trạng sạch sẽ và sử dụng phương tiện theo quy định của công ty

Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy chuẩn của công ty

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, chịu khó, kiên nhẫn, cẩn thận;

Tác phong ăn mặc & thái độ hoà nhã lịch sự;

Am hiểu luật lệ giao thông, thông thạo đường xá khu vực

Nhận hồ sơ lái xe dấu C và D có hỗ trợ đăng ký thi nhanh đối với lái xe có điều kiện thi nâng lên dấu E và cam kết làm việc tại công ty trong thời gian 03 năm

Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng từ 22 - 26 triệu đồng

Theo quy định của nhà nước (phép, lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế);

Chế độ đầy đủ theo quy định

Hỗ trợ chỗ ở cho lái xe khi có nhu cầu ở lại tại bãi

Thưởng ngay 1,5 triệu đồng cho lái xe và người giới thiệu lái xe dấu E nhận việc ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin