Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 26 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
50 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 22 - 26 Triệu
Lái xe buýt phục vụ việc đưa đón hành khách trong nội thành TP Hồ Chí Minh
Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn trong tình trạng sạch sẽ và sử dụng phương tiện theo quy định của công ty
Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo quy chuẩn của công ty
Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, chịu khó, kiên nhẫn, cẩn thận;
Tác phong ăn mặc & thái độ hoà nhã lịch sự;
Am hiểu luật lệ giao thông, thông thạo đường xá khu vực
Nhận hồ sơ lái xe dấu C và D có hỗ trợ đăng ký thi nhanh đối với lái xe có điều kiện thi nâng lên dấu E và cam kết làm việc tại công ty trong thời gian 03 năm
Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hàng tháng từ 22 - 26 triệu đồng
Theo quy định của nhà nước (phép, lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế);
Chế độ đầy đủ theo quy định
Hỗ trợ chỗ ở cho lái xe khi có nhu cầu ở lại tại bãi
Thưởng ngay 1,5 triệu đồng cho lái xe và người giới thiệu lái xe dấu E nhận việc ký hợp đồng chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
