Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ Phần Kỹ thuật DEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ Phần Kỹ thuật DEC
Mức lương
Đến 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/82 Lữ Gia, P.15, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Đến 9 Triệu
- Lái xe phục đưa đón Lãnh đạo công ty hoặc CBNV khi có công việc cần thiết. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
- Kiểm tra và bảo quản xe, tiến hành bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe trong tình hoạt động tốt.
- Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 30 đến 50 tuổi
- Trung cấp trở lên
- Có bằng lái xe từ hạng B2 trở lên và có kinh nghiệm lái xe tại các công ty/doanh nghiệp.
- Có sức khỏe tốt và am hiểu về đường phố Hồ Chí Minh.
- Lái xe an toàn, cẩn thận và tuân thủ luật giao thông.
- Sẵn sàng đi công tác cùng Ban lãnh đạo công ty khi có yêu cầu.
Tại Công ty Cổ Phần Kỹ thuật DEC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: thỏa thuận
- Thưởng dịp lễ, Tết, thưởng lương tháng thứ 13,...
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo chính sách của Nhà nước.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kỹ thuật DEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
