Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ Phần Kỹ thuật DEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 9 Triệu

Mức lương Đến 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/82 Lữ Gia, P.15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Đến 9 Triệu

- Lái xe phục đưa đón Lãnh đạo công ty hoặc CBNV khi có công việc cần thiết. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

- Kiểm tra và bảo quản xe, tiến hành bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe trong tình hoạt động tốt.

- Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Đến 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 30 đến 50 tuổi

- Trung cấp trở lên

- Có bằng lái xe từ hạng B2 trở lên và có kinh nghiệm lái xe tại các công ty/doanh nghiệp.

- Có sức khỏe tốt và am hiểu về đường phố Hồ Chí Minh.

- Lái xe an toàn, cẩn thận và tuân thủ luật giao thông.

- Sẵn sàng đi công tác cùng Ban lãnh đạo công ty khi có yêu cầu.

Tại Công ty Cổ Phần Kỹ thuật DEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: thỏa thuận

- Thưởng dịp lễ, Tết, thưởng lương tháng thứ 13,...

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo chính sách của Nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kỹ thuật DEC

