Tuyển Lái xe văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lái xe văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 24
- TT12C, KĐT Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Lái xe văn phòng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Làm việc tại văn phòng địa chỉ: Số 24-TT12C, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nộ
Đưa đón lãnh đạo theo yêu cầu công việc hàng ngày.
Có khả năng đi công tác tại các tỉnh cùng Sếp hoặc cùng với nhân viên văn phòng khi cần.
Hỗ trợ các công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Bảo quản và vệ sinh xe định kỳ để đảm bảo xe luôn trong tình trạng tốt.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam: Tuổi từ 22 đến dưới 35 tuổi sức khỏe tốt. Ưu tiên sinh năm: 1990, 1993, 1996
- Giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm lái xe
-Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Có kiến thức cơ bản nguyên lý làm việc của các hệ thống, cụm chi tiết, bộ phận chính trên ô tô.
-Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA Thì Được Hưởng Những Gì
-Được đi du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ 3D VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
