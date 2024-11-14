Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 115 Triệu

Mức lương 10 - 115 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 115 Triệu

Tiếp đón khách hàng check in/ Check out

Tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách hàng lựa chọn

Đưa phiếu thông tin cho khách điền thông tin và lựa chọn tinh dầu

Giới thiệu và bán các gói combo gói thẻ ưu đãi (10%)

Xin feedback khách hàng sau khi sử dụng xong dịch vụ của Fuji

Thời gian làm việc : Ca part-time cố định: 17h30-22h30

Ca Full-time: 9h30-17h30

Với Mức Lương 10 - 115 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18-30 tuổi

Tiếng Hàn giao tiếp (bắt buộc)

CV ứng viên có ảnh

Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn

Có khát vọng thăng tiến, gắn bó

Không yêu cầu bằng cấp/ chứng chỉ Tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương ca part-time: 45.000-55.000 VNĐ/ tùy vào năng lực ứng viên

Mức lương ca full-time 8 tiếng: 10.000.000-11.000.000 VNĐ

Mức lương ca > 8 tiếng: Sẽ trao đổi sau nếu ứng viên có nhu cầu

Bảo hiểm xã hội (với ứng viên làm ca từ 8 tiếng/ ngày)

Chế độ lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, Year end Party ....

Môi trường trẻ trung, năng động

Có chỗ ở lại cho cán bộ nhân viên

1 tháng được nghỉ 4 ngày ( hạn chế nghỉ thứ 7,chủ nhật)

Thử việc 1 tháng hưởng 85%

Được tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài (70% khách nước ngoài)

Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Phụ trách quầy, Phó quản lý, Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.