Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 35 Triệu

Mức lương
14 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 190 Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên
Thực hiện công tác lễ tân đối nội, đối ngoại, tiếp đón, chăm sóc sức khỏe cho CBNV, đối tác và khách quý
Phục vụ đồ uống tại bàn ăn theo đúng cách thức.
Pha chế đồ uống hoặc sắc các loại nước thảo dược theo công thức... sơ chế và phục vụ hoa quả.
Hỗ trợ sơ chế, bảo quản thực phẩm
Chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong và ngoài nước cho Ban TGĐ
Thực hiện các công việc hậu cần khi được yêu cầu.
Nữ từ 30 – 40 tuổi.
Cao từ 1m56-1m63; Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương, giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng, Pha chế hoặc có các chứng chỉ ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm tờ 02 năm trở lên làm phục vụ, lễ tân, pha chế chuyên nghiệp tại các nhà hàng, khách sạn.
Có thể đi công tác trong và ngoài nước
Lương bán thời gian: 70.000 - 170.000đ/giờ. Lương toàn thời gian: 14 - 35 triệu/tháng
Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định ...
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
