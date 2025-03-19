Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 35 Triệu

Mức lương 14 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 190 Sài Đồng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 14 - 35 Triệu

Thực hiện công tác lễ tân đối nội, đối ngoại, tiếp đón, chăm sóc sức khỏe cho CBNV, đối tác và khách quý

Phục vụ đồ uống tại bàn ăn theo đúng cách thức.

Pha chế đồ uống hoặc sắc các loại nước thảo dược theo công thức... sơ chế và phục vụ hoa quả.

Hỗ trợ sơ chế, bảo quản thực phẩm

Chuẩn bị hậu cần cho các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong và ngoài nước cho Ban TGĐ

Thực hiện các công việc hậu cần khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 30 – 40 tuổi.

Cao từ 1m56-1m63; Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương, giao tiếp tốt

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng, Pha chế hoặc có các chứng chỉ ngành nghề liên quan.

Có kinh nghiệm tờ 02 năm trở lên làm phục vụ, lễ tân, pha chế chuyên nghiệp tại các nhà hàng, khách sạn.

Có thể đi công tác trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bán thời gian: 70.000 - 170.000đ/giờ. Lương toàn thời gian: 14 - 35 triệu/tháng

Môi trường làm việc: năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định ...

Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company

