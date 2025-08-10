Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 35 Triệu

Mức lương 14 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 413 - 415 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 14 - 35 Triệu

Tư vấn dịch vụ, sản phẩm của Công ty phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 14 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ khách hàng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phép năm, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA

