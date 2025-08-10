Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Mức lương
14 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 413
- 415 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 14 - 35 Triệu
Tư vấn dịch vụ, sản phẩm của Công ty phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Giải đáp các thắc mắc của khách hàng
Báo cáo kết quả công việc cho quản lý
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 14 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ khách hàng tốt.
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ khách hàng tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phép năm, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI