Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Hana Korea Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 75 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group
Mức lương
6 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 360 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội., Long Biên
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 75 Triệu
Quản lý không gian làm việc tại Spa đảm bảo tiêu chuẩn.
Trực và trả lời Hotline, gọi nhắc lịch, đặt hẹn, chăm sóc khách hàng.
Đón tiếp khách hàng.
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ/ chính sách ưu đãi cho khách hàng.
Phân công lịch/ giám sát chất lượng dịch vụ kỹ thuật viên
Cập nhật dữ liệu khách hàng, doanh thu lên phần mềm.
Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, giấy tờ theo yêu cầu phòng ban
Thanh toán hóa đơn, thu tiền
Hỗ trợ các phòng ban theo yêu cầu
Với Mức Lương 6 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Siêng năng, chăm chỉ, ham học hỏi
Có tinh thần trách nhiệm
Tâm huyết, yêu nghề, cẩn thận và tỉ mỉ.
Hòa đồng, chân thành với đồng nghiệp.
Gắn bó lâu dài, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 6.000.000 - 7.500.000 + Phụ cấp 35.000đ/ngày KPI( Phần trăm hoa hồng)
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến chủ nhật ( Từ 8h30 đến 22h00 - Xoay ca linh hoạt), Ngày làm 8h….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana Korea Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
