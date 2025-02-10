Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

A. Công việc Lễ tân

- Trực quầy lễ tân và đón tiếp, hướng dẫn khách hàng/ đối tác/ nhà cung cấp và nhân viên đến làm việc tại các phòng ban

- Tiếp nhận điện thoại gọi đến và kết nối phòng ban liên quan lên làm việc

B. Công việc hành chính

- Tiếp nhận, luân chuyển, xử lý thư từ, công văn, bưu kiện đến Tập Đoàn và các phòng ban

- Nhận thực đơn từ bếp ăn báo cơm hàng ngày, hàng tháng. Thực hiện các thanh toán hàng tháng: Cơm, CPN, Cước điện thoại, Taxi

- Xuất dữ liệu chấm công hàng ngày, hàng tháng

- Lấy vân tay, điều chỉnh vân tay, thêm dữ liệu vân tay mới cho nhân sự Tập đoàn.

- Theo dõi, thực hiện việc lấy số hợp đồng của các đơn vị

- Làm việc với nhà cung cấp về các vấn đề: chi phí, thanh toán, chứng từ: Bếp ăn, Chuyển phát nhanh, Taxi, Điện thoại

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m55 trở lên. Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ;

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên; Không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản;

- Giới tính: Nữ

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị văn phòng,... các ngành liên quan.

Tốt nghiệp Đại học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 6 - 9 triệu/tháng

- Được sử dụng bữa trưa tại văn phòng, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

- Cơ hội làm việc tại Tập đoàn đa ngành hơn 4000 nhân sự;

- Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

- Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm;

- Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INDOCHINA BUILD VIỆT NAM

