Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Tiếp đón khách hàng tới hệ thống phòng tập của khách sạn
- Thực hiện các công việc checkin/checkout cho khách, thu phí dịch vụ của khách
- Kiểm tra vệ sinh thường xuyên các khu vực xung quanh và nhắc nhở nhân viên dọn dẹp đảm bảo vệ sinh luôn sạch sẽ
- Thực hiện các công việc cấp trên giao
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm, có thể chịu đựng được cường độ làm việc cao
Giao tiếp khá tiếng Anh
Có kĩ năng xử lý tình huống
Yêu cầu là nữ
Chưa có kinh nghiệm hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Giao tiếp khá tiếng Anh
Có kĩ năng xử lý tình huống
Yêu cầu là nữ
Chưa có kinh nghiệm hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Bữa ăn ca tại khách sạn, gửi xe miễn phí
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Các quyền lợi khác theo quy định của công ty
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Các quyền lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI