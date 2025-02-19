Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tiếp đón khách hàng tới hệ thống phòng tập của khách sạn

- Thực hiện các công việc checkin/checkout cho khách, thu phí dịch vụ của khách

- Kiểm tra vệ sinh thường xuyên các khu vực xung quanh và nhắc nhở nhân viên dọn dẹp đảm bảo vệ sinh luôn sạch sẽ

- Thực hiện các công việc cấp trên giao

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm, có thể chịu đựng được cường độ làm việc cao

Giao tiếp khá tiếng Anh

Có kĩ năng xử lý tình huống

Yêu cầu là nữ

Chưa có kinh nghiệm hoặc ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Bữa ăn ca tại khách sạn, gửi xe miễn phí

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Các quyền lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN GRAND PLAZA HÀ NỘI

