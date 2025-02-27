Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Epic, ngõ 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Đón tiếp khách đến Tòa nhà, hướng dẫn các thủ tục đăng ký và lưu lại các thông tin cần thiết.
Trả lời tất cả các cuộc điện thoại gọi đến, chuyển tiếp cuộc gọi đến người liên quan, ghi lại và chuyển lời nhắn khi có yêu cầu.
Duy trì và cập nhật danh bạ điện thoại.
Tiếp nhận và xử lý email chính xác và kịp thời.
Cung cấp thông tin về tòa nhà cho khách hàng khi cần thiết.
Quan sát sảnh lễ tân và sảnh tòa nhà đảm bảo an ninh trật tự
Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, yêu cầu, đề nghị, nhắn gửi, góp ý, khiếu nại của khách thuê và khách hàng hàng; chuyển tiếp thông tin góp ý, khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để hỗ trợ giải quyết; giải thích vấn đề cho khách hàng và khách thuê
Phối hợp với bộ phận an ninh để kiểm soát khách vào-ra, an toàn và trật tự của tòa nhà.
Phối hợp với bộ phận An Ninh để đăng ký và kiểm soát các hoạt động của nhà thầu.
Tiếp nhận đăng ký xe, đăng ký sửa chữa và các đơn đăng ký dịch vụ tiện ích chung khác của tòa nhà; sau đó chuyển tiếp cho các bộ phận có liên quan để xử lý.
Hỗ trợ theo dõi chi tiêu và các trang thiết bị cần thiết cho bộ phận.
Kiểm tra sổ sách bàn giao hàng ngày; Phối hợp với và thay thế vị trí Gác cửa khi cần thiết.
Đảm bảo sảnh lễ tân và sảnh toàn nhà sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
Lưu trữ hồ sơ của bộ phận khoa học và chính xác.
Quản lý vật tư, thiết bị văn phòng; điều phối việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng.
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của Giám sát CSKH và Quản lý Dịch vụ Vận hành.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kỹ năng sử dụng các phần mềm máy tính, email tốt
Giao tiếp khá bằng tiếng Anh
Nữ cao từ 1m60 trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8-9.000.000 VND. Nghỉ 1 ngày/tuần.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật,....
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động.
Làm việc trong tòa nhà cao cấp hạng A với đầy đủ tiện ích: Khu ẩm thực, Café & Lounge; bể bơi; Minibar tầng thượng, Phòng tập gym...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Epic Tower, 19 Phố Duy Tân, Khu đô thị mới Cầu Giấy, TP Hà Nội.

