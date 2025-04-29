Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117 Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Đề xuất ý tưởng, xây dựng đề xuất kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch theo yêu cầu của công ty ( Online, Offline), đề xuất thông điệp, concept truyền thông, kênh thực thi, ngân sách, timeline ….)

Quản lý tổ chức các chiến dịch kết hợp Online và Offline tạo hiểu quả tốt nhất.

Quản lý & tổ chức giám sát, triển khai theo kế hoạch marketing đã được lập

Phối hợp bộ phận Trade Marketing & Sales để triển khai POSM, vật phẩm trưng bày, setup activation tại cửa hàng.

Làm việc với Multimedia – Visual Production để sản xuất POSM, backdrop, ảnh/clip quảng bá,...

Theo dõi chất lượng trưng bày – bảo đảm đúng nhận diện, đúng thời gian.

Làm việc nhóm cùng với Content, Design, Digital, và đối tác có liên quan Marketing.

Hỗ trợ teamwork trong việc tư vấn, phân tích các hoạt động marketing & Branding, cung cấp các thông tin sản phẩm cho bộ phận khác cùng đẩy truyền thông

Liên tục cập nhật những kiến thức, xu hướng mới để ứng dụng vào việc xây dựng kế hoạch truyền thông

Báo cáo tiến độ và hiệu quả dự án cho manager

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Digital Marketing Agency

Am hiểu các kênh Digital Marketing gồm Google, Facebook, Zalo, Forum Seeding, Cốc Cốc, Banner Display, Email Marketing…, nắm vững chiến lược, chiến thuật mix các kênh Digital Marketing và vận dụng hiệu quả khi lập Media Plan

Kỹ năng thuyết trình và trình bày slide tốt

Có khả năng sáng tạo tốt và tư duy làm việc độc lập

Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức quảng cáo mới

Biết cách làm việc theo nhóm, brainstorming ý tưởng và phối hợp làm việc giữa các thành viên trong team

Chịu được áp lực công việc cao và có khả năng quản lý thời gian tốt

