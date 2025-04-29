Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc
- Hồ Chí Minh: 117 Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Đề xuất ý tưởng, xây dựng đề xuất kế hoạch truyền thông cho các chiến dịch theo yêu cầu của công ty ( Online, Offline), đề xuất thông điệp, concept truyền thông, kênh thực thi, ngân sách, timeline ….)
Quản lý tổ chức các chiến dịch kết hợp Online và Offline tạo hiểu quả tốt nhất.
Quản lý & tổ chức giám sát, triển khai theo kế hoạch marketing đã được lập
Phối hợp bộ phận Trade Marketing & Sales để triển khai POSM, vật phẩm trưng bày, setup activation tại cửa hàng.
Làm việc với Multimedia – Visual Production để sản xuất POSM, backdrop, ảnh/clip quảng bá,...
Theo dõi chất lượng trưng bày – bảo đảm đúng nhận diện, đúng thời gian.
Làm việc nhóm cùng với Content, Design, Digital, và đối tác có liên quan Marketing.
Hỗ trợ teamwork trong việc tư vấn, phân tích các hoạt động marketing & Branding, cung cấp các thông tin sản phẩm cho bộ phận khác cùng đẩy truyền thông
Liên tục cập nhật những kiến thức, xu hướng mới để ứng dụng vào việc xây dựng kế hoạch truyền thông
Báo cáo tiến độ và hiệu quả dự án cho manager
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu các kênh Digital Marketing gồm Google, Facebook, Zalo, Forum Seeding, Cốc Cốc, Banner Display, Email Marketing…, nắm vững chiến lược, chiến thuật mix các kênh Digital Marketing và vận dụng hiệu quả khi lập Media Plan
Kỹ năng thuyết trình và trình bày slide tốt
Có khả năng sáng tạo tốt và tư duy làm việc độc lập
Năng động, sáng tạo, yêu thích tìm tòi, nhạy bén trong việc cập nhật thông tin, các hình thức quảng cáo mới
Biết cách làm việc theo nhóm, brainstorming ý tưởng và phối hợp làm việc giữa các thành viên trong team
Chịu được áp lực công việc cao và có khả năng quản lý thời gian tốt
Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc
