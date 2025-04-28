Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM PHƯƠNG NAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 957 ÂU CƠ, P TÂN SƠN NHÌ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.
Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.
Biết thiết kế các hình ảnh- video
Lên ý tưởng thiết kế Video,hình ảnh quảng cáo để thu hút khách hàng
Viết Content,Xây dựng Fanpage cho bài quảng cáo
Viết bài PR theo nội dung sản phẩm công ty kinh doanh: FB, ZALO, SHOPEE, TIKTOK,
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM PHƯƠNG NAM
