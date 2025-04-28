Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỰC PHẨM PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty. Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website. Biết thiết kế các hình ảnh- video Lên ý tưởng thiết kế Video,hình ảnh quảng cáo để thu hút khách hàng Viết Content,Xây dựng Fanpage cho bài quảng cáo Viết bài PR theo nội dung sản phẩm công ty kinh doanh: FB, ZALO, SHOPEE, TIKTOK,

