Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 500.000 đồng/ lần Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty

Nghiên cứu thị trường, đối thủ, tệp khán giả và đưa ra định hướng chủ đề

Cập nhật xu hướng trend trên các nền tảng

Phối hợp Sản xuất: Tham gia lên ý tưởng, đóng góp ý kiến để phối hợp với các khâu khác trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm

Đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch, phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh. Từ đó lên chiến lược đăng kênh, phát triển kênh, thu hút người xem và mang lại doanh thu

Chăm sóc kênh: Check chỉ số để nắm được biến động và hành vi tệp khán giả, comment tương tác với người xem

Chỉnh sửa video: cắt ghép, biên tập video cơ bản, tạo thumbnail cho video

Công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, sản phẩm đánh vào thị trường Âu Mỹ, tiếng anh khá là 1 điểm cộng

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM,

Không bán hàng, không tư vấn bán sản phẩm, dịch vụ => Nghiên cứu và phát triển nội dung kênh để thu hút người xem và mang lại lợi nhuận

Bắt buộc đáp ứng thời gian làm việc fulltime

Sử dụng cơ bản Photoshop, Premiere (Nếu không biết sẽ được đào tạo từ đầu)

Có kinh nghiệm và kiến thức về Youtube là 1 lợi thế

Kỹ năng tìm hiểu, phân tích logic, nhạy bén với thị trường giải trí

Thái độ học tập tích cực, kiên trì, chăm chỉ

Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin