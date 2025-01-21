Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Future Media
- Hà Nội: 500.000 đồng/ lần Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản trị hệ thống kênh Youtube của công ty
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, tệp khán giả và đưa ra định hướng chủ đề
Cập nhật xu hướng trend trên các nền tảng
Phối hợp Sản xuất: Tham gia lên ý tưởng, đóng góp ý kiến để phối hợp với các khâu khác trong quy trình sản xuất để hoàn thiện sản phẩm
Đăng tải video lên hệ thống kênh quản lý theo kế hoạch, phân tích các chỉ số quan trọng trong quản trị kênh. Từ đó lên chiến lược đăng kênh, phát triển kênh, thu hút người xem và mang lại doanh thu
Chăm sóc kênh: Check chỉ số để nắm được biến động và hành vi tệp khán giả, comment tương tác với người xem
Chỉnh sửa video: cắt ghép, biên tập video cơ bản, tạo thumbnail cho video
Công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM,
Không bán hàng, không tư vấn bán sản phẩm, dịch vụ => Nghiên cứu và phát triển nội dung kênh để thu hút người xem và mang lại lợi nhuận
Bắt buộc đáp ứng thời gian làm việc fulltime
Sử dụng cơ bản Photoshop, Premiere (Nếu không biết sẽ được đào tạo từ đầu)
Có kinh nghiệm và kiến thức về Youtube là 1 lợi thế
Kỹ năng tìm hiểu, phân tích logic, nhạy bén với thị trường giải trí
Thái độ học tập tích cực, kiên trì, chăm chỉ
Tại Công Ty Cổ Phần Future Media Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Future Media
