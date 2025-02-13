Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC
- Hồ Chí Minh:
- số 81 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Trực tiếp vận hành các công cụ Facebook, Tiktok Ads, Google Ads, Youtube Ads, ưu tiên chạy đa kênh.
- Lập kế hoạch cho các chiến dịch chạy Ads, quảng cáo sản phẩm,...
- Tối ưu hóa quảng cáo theo từng chiến dịch trên các kênh online tăng doanh số. Theo dõi số liệu, đo lường hiệu quả, cập nhật và report theo yêu cầu.
- Phối hợp cùng với content và thiết kế để tối ưu hình ảnh và nội dung quảng cáo và triển khai các chiến dịch Social Media
- Viết nội dung quảng cáo, định vị khách hàng, phát triển từ khóa tìm kiếm.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu các công cụ social marketing
- Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu và xử lý bảng tính
- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo
- Có kỹ năng cơ bản: Giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
- Chịu được áp lực, kiên trì, nhiệt huyết
Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
-Đóng BHXH, đầy đủ phúc lợi
-Thưởng tháng lương 13, du lịch, lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
