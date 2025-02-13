Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 81 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Trực tiếp vận hành các công cụ Facebook, Tiktok Ads, Google Ads, Youtube Ads, ưu tiên chạy đa kênh.
- Lập kế hoạch cho các chiến dịch chạy Ads, quảng cáo sản phẩm,...
- Tối ưu hóa quảng cáo theo từng chiến dịch trên các kênh online tăng doanh số. Theo dõi số liệu, đo lường hiệu quả, cập nhật và report theo yêu cầu.
- Phối hợp cùng với content và thiết kế để tối ưu hình ảnh và nội dung quảng cáo và triển khai các chiến dịch Social Media
- Viết nội dung quảng cáo, định vị khách hàng, phát triển từ khóa tìm kiếm.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy logic, sáng tạo có khả năng nhận diện khách hàng và lên kế hoạch
- Am hiểu các công cụ social marketing
- Khả năng làm việc với các con số, đọc hiểu và xử lý bảng tính
- Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo
- Có kỹ năng cơ bản: Giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
- Chịu được áp lực, kiên trì, nhiệt huyết

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + hoa hồng + phụ cấp ( tổng thu nhập upto 13-15M)
-Đóng BHXH, đầy đủ phúc lợi
-Thưởng tháng lương 13, du lịch, lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

CÔNG TY TNHH HOÀNG VƯỢNG PHÚC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

